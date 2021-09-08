الغويل: حكومة الوحدة الوطنية ستبذل أقصى الجهد لتحقيق المصلحة الجماعية لأفريقيا

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، إن «ليبيا تؤمن إيمانًا منقطع النظير بأفريقيا؛ ولذلك ستبذل حكومة الوحدة الوطنية أقصى حدود الجهد للمساهمة في تحقيق المصلحة الجماعية للقارة».

وأضاف في كلمة ليبيا أمام منتدى «مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» بالقاهرة، إن «تداعيات انعدام الأمن والصراعات في بعض دول القارة، أمر سينعكس سلبًا على حجم التجارة البينية وتقليص الأنشطة التجارية بسبب الظروف الأمنية المتدهورة والجريمة المنظمة والإرهاب».

وأشار إلى أن «اتفاقية التجارة الحرة القارية ركيزة لجمع الحكومات الأفريقية لرسم سياسات اقتصادية مدروسة توفر حلولا فعالة تكفل السلام والأمن في القارة من خلال التركيز على زيادة التجارة البينية الأفريقية التي ستخلق فرص وظائف جديدة وتعزيز الصناعات الأفريقية عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات استهلاكية».

وانطلقت أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ولفيف من قيادات الدول والوزراء من قارة أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وصانعي السياسات من مصر والعالم، ومؤسسات التمويل الدولية، وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.