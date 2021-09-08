بالصور: «مكافحة الأمراض» يطلق حملة تطعيم بميدان الشهداء ضمن الاحتفال بفوز المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:46 صباحا
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه أقام حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بميدان الشهداء في طرابلس، حيث شارك فرحة الجماهير  الليبية بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الغابوني.

وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أنه وزع الكمامات والمنشورات التوعوية الصحية، حول مكافحة جائحة فيروس كورونا على المتواجدين بالميدان.

وهنأ المركز التهنئة للجماهير الرياضية الليبية، على فوز المنتخب وتصدره مجموعته.

وقبل قليل أنهي المنتخب الوطني لقاءه أمام نظيره الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي مصر والغابون.

- المنفي: انتصار المنتخب الوطني جمع الليبيين على هتاف واحد هو «ليبيا»
- الدبيبة يهنئ المنتخب الوطني: أداء شجاع فرح جميع الليبيين
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»

وسجل الهدف للمنتخب الليبي عمر الخوجه في الدقيقة (43) من الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب «11 نوفمبر» بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

وحقق لاعبو «فرسان المتوسط»، بهذا الفوز أمام أنغولا هدف الوصول إلى النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، وصدارة المجموعة السادسة.

فيما عمت أفراح عارمة مختلف المدن الليبية، ابتهاجًا بفوز المنتخب الوطني على نظيره الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم - قطر 2022.

وتابعت الجماهير الليبية المباراة في المقاهي والشوارع التي أقيمت فيها شاشات عرض كبيرة، خاصة أمام الفندق الكبير بطرابلس وقد أطلقت الألعاب النارية، ابتهاجًا بهذا الفوز وتقديم التهاني من مختلف شرائح الشعب عبر وسائل الاتصال المختلفة.

- المنفي: انتصار المنتخب الوطني جمع الليبيين على هتاف واحد هو «ليبيا»
- الدبيبة يهنئ المنتخب الوطني: أداء شجاع فرح جميع الليبيين
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»

 

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي
كاريكاتير
رغم الانتقادات والشكوك..السلفادور تشرع عملة «البتكوين»
اقتصاد
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
بعد منشور لكيم كارداشيان.. هيئة بريطانية تحذر من العملات المشفرة
منوعات
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
تسمية وزير الدفاع وخروج القوات الأجنبية من بين أسئلة النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية