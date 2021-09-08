بالصور: «مكافحة الأمراض» يطلق حملة تطعيم بميدان الشهداء ضمن الاحتفال بفوز المنتخب

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه أقام حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بميدان الشهداء في طرابلس، حيث شارك فرحة الجماهير الليبية بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الغابوني.

وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أنه وزع الكمامات والمنشورات التوعوية الصحية، حول مكافحة جائحة فيروس كورونا على المتواجدين بالميدان.

وهنأ المركز التهنئة للجماهير الرياضية الليبية، على فوز المنتخب وتصدره مجموعته.

وقبل قليل أنهي المنتخب الوطني لقاءه أمام نظيره الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي مصر والغابون.

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وسجل الهدف للمنتخب الليبي عمر الخوجه في الدقيقة (43) من الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب «11 نوفمبر» بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

وحقق لاعبو «فرسان المتوسط»، بهذا الفوز أمام أنغولا هدف الوصول إلى النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، وصدارة المجموعة السادسة.

فيما عمت أفراح عارمة مختلف المدن الليبية، ابتهاجًا بفوز المنتخب الوطني على نظيره الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم - قطر 2022.

وتابعت الجماهير الليبية المباراة في المقاهي والشوارع التي أقيمت فيها شاشات عرض كبيرة، خاصة أمام الفندق الكبير بطرابلس وقد أطلقت الألعاب النارية، ابتهاجًا بهذا الفوز وتقديم التهاني من مختلف شرائح الشعب عبر وسائل الاتصال المختلفة.

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حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بميدان الشهداء في طرابلس، بعد فوز المنتخب على الغابون, 7 سبتمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)