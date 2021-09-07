المنفي: انتصار المنتخب الوطني جمع الليبيين على هتاف واحد هو «ليبيا»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المنتخب الوطني بفوزه خارج الديار على الغابون بهدف نظيف، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قطر 2022.

وقال المنفي في بيان اليوم، «نبارك للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزهم على منتخب أنجولا»، مضيفا «كما نهنئ جميع الليبين الذين وحدهم هذا الانتصار وجمع هتافهم على كلمة واحدة هي ليبيا».

وقبل قليل أنهي المنتخب الوطني لقاءه أمام نظيره الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي مصر والغابون.

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وسجل الهدف للمنتخب الليبي عمر الخوجه في الدقيقة (43) من الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب «11 نوفمبر» بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

وحقق لاعبو «فرسان المتوسط»، بهذا الفوز أمام أنغولا هدف الوصول إلى النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، وصدارة المجموعة السادسة.