بليحق: الحكومة ستمثل أمام «النواب» في جلسة استجواب بعد ظهر اليوم

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الحكومة ستمثل في جلسة استجواب المجلس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووصل وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مدينة طبرق لحضور الجلسة.

وكان من المقرر عقد جلسة الاستجواب، يوم الإثنين 30 أغسطس، إلا أنها تأجلت بعدما طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إعلام الحكومة بأسئلة النواب، وذلك طبقا للمادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

وبعث «النواب» بمذكرة إلى الحكومة، تضمنت 16 صفحة من الأسئلة، تناولت ملفات «الكهرباء، وجائحة كورونا، والسيولة النقدية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة»، بالإضافة إلى استفسارات اللجان النوعية بخصوص «الصحة والدفاع والاتصالات»، فضلاً عن أسئلة عامة أخرى.