بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 07:08 مساء
متهمان بسرقة المصارف في بنغازي بعد القبض عليهما من مديرية أمن المدينة. (المديرية)

أكدت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من داخل المصارف بالمدينة بالتعاون مع موظف مصرفي.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن أعضاء وحدة التحريات بقسم التحريات العامة بالمديرية تمكنوا من عملية الضبط، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا يقومون بأعمال الاختلاس عبر ملفات وأوراق مزورة، يساعدهم فيها الموظف.

- مديرية أمن بنغازي: القبض على هارب من السجن في قضية قتل

وقالت إن التشكيل حوَّل مبلغ 300 ألف دينار ليبي من حساب عميل إلى حساب آخر على دفعات بمستندات مزورة. وبعد التحقيق مع التشكيل اعترف عناصره بارتكابهم جرائم مالية داخل المصرف، كما اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لسرقة مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين دينار ليبي.

وأشار بيان المديرية إلى إحالة المتهمين للجهات المختصة لاستيفاء إجراءات التحقيق حيالهم، إلى حين إحالتهم للنيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية ترحب بإطلاق 8 ليبيين كانوا محتجزين في سرت
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات «كوفيد-19»
رياضة عالمية
«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره...
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 دقائق.. أصغر مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في التاريخ وميسي يطرح السؤال المنطقي (صور)