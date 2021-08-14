مديرية أمن بنغازي: القبض على هارب من السجن في قضية قتل

المتهم في جريمة قتل والهارب من السجن بعد إلقاء القبض عليه. (مديرية أمن بنغازي)

ألقى ضباط مركز شرطة رأس عبيدة في بنغازي القبض على شخص هارب من السجن ومتهم في قضية قتل برقدالين، حسبما أعلنت مديرية أمن بنغازي.

وقالت مديرية الأمن، في بيان اليوم السبت، إن عملية القبض تمت أثناء قيام أعضاء التحريات بمركز شرطة رأس عبيدة بعملهم، وبعد وصول معلومات من وحدة التحريات بالمركز عن تواجد سجين هارب كان موقوفًا على ذمة قضية قتل في رقدالين.

وأفادت المعلومات بأن الشخص الهارب يتواجد بمدينة بنغازي وبالتحديد في عمارات السبخة، حسب البيان، مشيرًا إلى أن «الجاني قام بالرماية على المجني عليه بواسطة مسدس». وجرى إعداد كمين له وضبطه وبالانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.