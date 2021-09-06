القطراني: نتابع تنفيذ المعاهدات الدولية لضمان حقوق الإنسان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 05:09 مساء
القطراني خلال اجتماعه مع وفد من البعثة الأممية لبحث ملف حقوق الإنسان في ليبيا، 6 سبتمبر 2021. (الحكومة)

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، إن الحكومة تحترم جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتتابع تنفيذها بشكل جدي لضمان حقوق المواطنين.

والتقى القطراني وفدًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مختصًّا بمتابعة ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين.

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وخلال اللقاء، شدد على ضرورة تطبيق الحريات العامة، المدنية منها والسياسية، مشيدًا بدور البعثة الأممية وحرصها الدائم على متابعة هذا الملف المهم.

وناقش الاجتماع دور الحكومة في ضمان حقوق الإنسان ونفاذ القانون، وفق البروتوكول المصادق عليه من قبل الدولة الليبية بمنظومة الأمم المتحدة، ووفق ما هو منصوص عليه في قوانين الدولة بالخصوص.

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