«الكفرة» تبحث مع وفد من «شمال دارفور» تفعيل التجارة المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 08:55 مساء
وفد من «شمال دارفور» يزور بلدية الكفرة ويبحث تعزيز الحركة التجارية (المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة)

عُقِد، اليوم الأحد، بديوان بلدية الكفرة اجتماع بين المجلس البلدي الكفرة ووفد ولاية شمال دارفور الذي يزور البلدية هذه الأيام.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الحكماء والشورى، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة على «فيسبوك».

المنطقة الحرة بالكفرة
وأشار البيان إلى أن الاجتماع «ناقش تفعيل الحركة التجارية بين الكفرة وشمال دارفور (مليط والفاشر)، بما يحقق النفع والفائدة للجانبين».

واتفق الجانبان على «المضي قدمًا في توأمة المنطقتين في برنامج طموح يكون أساسه مشروع (المنطقة الحرة بالكفرة) والوصول إلى السوق الأفريقية عبر ولاية شمال دارفور، بما يحقق آمال وطموحات الطرفين»، وفق البيان.

الخطف والحرابة
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى «استعراض المشاكل والصعوبات الأمنية التي يمكن أن تعوق هذا المشروع وسبل حلحلتها كالخطف والحرابة وغيرها».

واختتم البيان بالإعلان عن اتفاق الجانبين بأن «يتولى كل جانب دراسة الجوانب الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولتين، وفقًا للقوانين والقرارات النافذة».

وفد من «شمال دار فور» يزور بلدية الكفرة ويبحث تعزيز الحركة التجارية (المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة)
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