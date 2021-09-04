حالة الطقس المتوقعة (السبت 4 سبتمبر 2021)

حالة الطقس المتوقعة (السبت 4 سبتمبر 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الرياح نشطة اليوم على أغلب مناطق الشمال، مثيرة للأتربة والغبار أحيانًا خاصة على الساحل الغربي، مع درجات حرارة مرتفعة على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية تصل إلى 35 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية مْتصل على غدامس إلى 44 درجة مئوية.