عقيلة صالح: الحكومة حادت عن النهج وتخطط للبقاء طويلا.. ولا حل إلا بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 07:39 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية)

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن الحكومة الحالية «حادت عن النهج وتُخطط للبقاء طويلاً»، مؤكدًا أنه «لا حل للأزمة الليبية إلا بالانتخابات.. وإن لم تتم سيكون الوضع في ليبيا أسوأ».
وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش زيارته إلى المغرب، أنّ «القاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري».

وأشار إلى أن «مجلس النواب سيستوجب الحكومة الأسبوع المقبل، من حقها أن تدافع عن نفسها وإنْ رأى المجلس أن الحكومة قدمت ما يسمح لها بأن تستمر، فهذا شأن البرلمان».

وتابع، عقب لقائه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي: «قولاً واحدًا.. مشكلة ليبيا لا تحل إلا بالانتخابات التشريعات والرئاسية.. لا مصالحة وطنية قبل أن ينتخب الشعب الليبي رئيسه عبر صناديق الاقتراع».

وشدد على أن «مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس.. ولا إقصاء لأحدٍ ولم يُستبعد أحد»، كما قال إن «قانون انتخاب مجلس النواب موجود هو الآخر، لكنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات تتم خلال الأسبوعين المقبلين».

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وأكد أن «قانون (الانتخابات) لم يستبعد أحدًا... من يُقصي هو صندوق الاقتراع»، مجددًا دعوة دول الجوار والمجتمع الدولي بدعم إجراء الانتخابات.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد (24 ديسمبر)، و«إزالة العراقيل غير اللازمة»، مؤكدًا أن «التجربة أثبتت صعوبة التوافق على كل النقاط بنسبة 100%.

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