أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 10:29 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض المناطق الساحلية إلى رطوبة عالية نسبيا، مع درجات حرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء ساخنة على غالب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
تتكاثر السحب على مناطق متفرقة من الجبل الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا نسبيا بعد الظهر على غالب المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و37 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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