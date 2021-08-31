تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 09:38 مساء
استقبال الرئيس الجزائري وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظرائها المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

استذكر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأزمات التي مرت بها بلاده في السابق قبل أن تصل لمرحلة الاستقرار، وذلك في معرض تبشيره بفرص حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ونظرائها المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي استضافته الجزائر يومي الإثنين والثلاثاء.

وجدد تبون موقف بلاده الداعم لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى «ما مرت به بلاده من ظروف قاسية، وما شهدته من صراعات خلال العشرية السوداء، والإجراءات التى اتخذتها بلاده للخروج من هذه الأزمة»، وأبدى تفاؤله بقدرة الليبيين كذلك على «إنهاء خلافاتهم والدفع بجهود الاستقرار في ليبيا».

- المنقوش: المصالحة الوطنية يجب أن تخرج من الأراضي الليبية
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وأكد تبون أن «استقرار ليبيا هو استقرار لكامل المنطقة، ولدول الجوار بصفة خاصة»، مشددًا على ضرورة أن «تضطلع دول الجوار بدورها، وأن تدعم الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

من جانبها، شددت الوزيرة نجلاء المنقوش على أن اجتماع دول الجوار يؤكد اهتمامهم بتحقيق الاستقرار في ليبيا، و«يعزز فرص تحقيقه ليس في ليبيا فقط، بل في المنطقة عمومًا».

واستضافت الجزائر- وعلى مدى يومين - اجتماعًا جديدًا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، بهدف المساعدة على تجاوز تعثُّر مسار التسوية، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة التي أكملت العقد الأول دون حلول ناجحة تعيد الاستقرار إلى البلاد، وذلك قبل أيام من اجتماعات رفيعة المستوى في القاهرة والرباط ونيويورك، في مؤشر على عودة السباق الدبلوماسي مصحوبًا بتوتر إقليمي من شأنه أن يلقي بظلاله على جهود تسوية الأزمة الليبية.

وشدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، على الحل السياسي في ليبيا، ودعم جهود تعزيز الاستقرار في البلاد بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وخروج القوات الأجنبية وطرد المرتزقة من أراضيها، وتقديم كامل الدعم للجنة العسكرية المشتركة (5+5). كما أكدوا دعمهم كل الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة في ليبيا.

استقبال الرئيس الجزائري وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظرائها المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)
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