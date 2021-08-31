«النواب» يعمم مشاريع 3 قوانين على الأعضاء استعدادا للتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 05:22 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 31 أغسطس 2021. (مجلس النواب)

عمَّم مجلس النواب مشاريع ثلاثة قوانين أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس على الأعضاء استعدادًا للبت فيها ومناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة، قبل تعليق الجلسة، بحسب تصريح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال بليحق في تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، إن جلسة اليوم جرى خلالها «مناقشة الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المقبل».

وأكد بليحق «تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب» التي كان قد أعلن عنها مجلس النواب قبل أيام، داعيًا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى حضور الجلسة.

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ونوه بليحق إلى أن جلسة اليوم جرى خلالها أيضاً «تعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها» وهي «قانون حماية مشروع النهر الصناعي وقانون جهاز الأمن الداخلي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»، مؤكدًا أنه «سيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة».

وذكر بليحق أن الجلسة «علقت» بعدما «تم التصويت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض».

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