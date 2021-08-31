النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 04:57 مساء
جلسة مجلس النواب في 24 ديسمبر 2021، الإثنين 30 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس صوّت خلال جلسة، الثلاثاء، بالموافقة على المصادقة على «اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض».

وفي يونيو الماضي، وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على إحالة اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ إلى مجلس النواب للمصادقة عليها من أجل أن تنضم ليبيا إلى قائمة الدول المصادقة على الاتفاقية. وذلك خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للبيئة. 

وفي الثلاثين من أغسطس الجاري، أصدر رئيس الحكومة قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغيُّر المناخ برئاسة وزير البيئة.

اقرأ أيضا: الدبيبة يعيد تشكيل اللجنة الوطنية لتغيُّر المناخ ويحدد مهامها

ووقَّعت 194 دولة على اتفاقية باريس للمناخ التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ 12 ديسمبر 2015، ويُعد اتفاق باريس، أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيُّرات المناخ على مستوى العالم، والتي تهدُف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة.

ويستهدف الاتفاق إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما دون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1500مشجع في قمة البرازيل والأرجنتين.. وشهادة «كورونا» شرط أول
رياضة عالمية
تلقيح 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي ضد «كورونا»
دولى
يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين
رياضة عالمية
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة
دولى
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
محمد لينو: كلنا اشتركنا في اختيار حكومة الوحدة
ليبيا
صالح همة: لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوحدة قبل إيجاد البديل
ليبيا
إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة
ليبيا
كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة
ليبيا
النويري: لا مانع من استجواب الحكومة قبل اعتماد الميزانية
ليبيا
العباني: على «النواب» إصدار القاعدة الدستورية وعدم الالتفات «للأجسام الموازية»
ليبيا
عيسى العريبي: وجود وليد اللافي في الحكومة غير مقبول
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صيني لمكافحة إدمان ألعاب الفيديو