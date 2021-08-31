النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ

جلسة مجلس النواب في 24 ديسمبر 2021، الإثنين 30 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس صوّت خلال جلسة، الثلاثاء، بالموافقة على المصادقة على «اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض».

وفي يونيو الماضي، وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على إحالة اتفاقية باريس لتغيُّر المناخ إلى مجلس النواب للمصادقة عليها من أجل أن تنضم ليبيا إلى قائمة الدول المصادقة على الاتفاقية. وذلك خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للبيئة.

وفي الثلاثين من أغسطس الجاري، أصدر رئيس الحكومة قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغيُّر المناخ برئاسة وزير البيئة.

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ووقَّعت 194 دولة على اتفاقية باريس للمناخ التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ 12 ديسمبر 2015، ويُعد اتفاق باريس، أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيُّرات المناخ على مستوى العالم، والتي تهدُف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة.

ويستهدف الاتفاق إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما دون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.