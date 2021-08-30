إيطاليا تمنح التأشيرة لليبيين قريبا

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا، الإثنين، 30 أغسطس 2021 (وزارة الخارجية)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أن سفارة إيطاليا في طرابلس ستبدأ منح التأشيرة للمواطنين الليبيين خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى بمقر الوزارة، الإثنين، سفير إيطاليا المعتمد لدى ليبيا، بحضور نائب مدير الإدارة الأوروبية بالوزارة موسى الكيلاني.

وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء تطرق إلى «عدد من الملفات المهمة والعالقة، من بينها العمل على تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية، وموضوع الهجرة غير الشرعية، للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة مع دول المصدر».

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وأكد السفير الإيطالي، وفق بيان الخارجية، أن سفارة بلاده بطرابلس «ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة المقبلة»، معربًا عن «أمل بلاده في توطيد العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين».

وفي 23 أغسطس الجاري، وقعت سفارة مالطا في طرابلس عقدًا مع (VFS Global) لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

وفي اليوم التالي (24 أغسطس)، أعلن القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية بليبيا، يوانيس ستاماتيكوس، أن سفارة بلاده في طرابلس ستشرع قريبًا في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.