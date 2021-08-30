تسوية ديون ليبيا للمصحات التونسية.. واستئناف قبول ملفات المرضى

السفارة الليبية في تونس (الإنترنت)

أعلنت السفارة الليبية في تونس، اليوم الإثنين، تسوية الديون المستحقة للمصحات التونسية، واستئناف قبول ملفات مرضى الأورام السرطانية للعلاج بتونس.

وقالت السفارة، عبر صفحتها في «فيسبوك»، إنه جرى «استئناف قبول ملفات مرضى الأورام السرطانية، بعد أن تمت تسوية الديون مع الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة الليبية».

ودعت السفارة «المرضى أو مرافقيهم لمراجعة المكتب الصحي بالسفارة الليبية بشارع محمد الخامس بتونس».

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وفي 20 مايو الماضي، اتفق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، د.علي الزناتي، مع نظيره التونسي فوزي مهدي على «أهمية دفع التعاون لحل أزمة الديون المترتبة على علاج الجرحى والمرضى».

وأكد الوزيران، وقتها، العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية.