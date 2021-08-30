كوبيش: نشر فريق مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 30 أغسطس 2021, 06:13 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

كشف المعبوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، قرب نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في البلاد، داعيًا مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التشريعية لإقرار قاعدة دستورية.

وقال كوبيش، في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع دول جوار ليبيا اليوم الإثنين، إن البرلمان الليبي يقوم على استكمال القوانين اللازمة بخصوص الترتيبات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف: «لكن لم يتبقَ لنا الكثير من الوقت»، مشيرًا إلى عقده اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب من أجل تحمل مسؤوليتهم التشريعية وسن القانونين دون أدنى تأخير.

إقرار القاعدة الدستورية ضروري في الأيام المقبلة
وعبر كوبيش عن أمله في إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة؛ ليتمكن الليبيون من إجراء هذه الانتخابات. كما أشار إلى استكمال المفوضية العليا للانتخابات التحضيرات للموعد، بما فيها تسجيل الناخبين، حيث وصل عدد المسجلين إلى 2.6 مليون ناخب، فضلًا عن تسجيل الناخبين في الخارج.

ولفت إلى رصد حكومة الوحدة مخصصات من أجل التحضير للانتخابات «وعليه فإنه يرى من الضروري أن يكون الإطار القانوني المناسب جاهزًا في أقرب وقت مناسب».

خطة لسحب المرتزقة 
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أكد كوبيش العمل على نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق خطة لسحب المرتزقة الأجانب، مهاجمًا استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، الأمر الذي يدعو للقلق سواء لدى الليبيين أو دول الجوار.

كما تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا عن أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بصدد إطلاق خطة حول انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية تدريجيًّا من ليبيا وبالتشاور مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا استعداد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمساندة الليبيين في مسار نزع السلاح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«الاعتزال».. أحدث عروض مانشستر يونايتد لـ كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
الإكوادور تعتزم إقامة منشأة كهروضوئية تنتج 14.8 ميغاوات باستثمارات 63 مليون ...
اقتصاد
هجوم بالصواريخ على مطار كابل.. وتواصل عمليات الإجلاء
دولى
الدبيبة يطلب من رئاسة «النواب» موافاة الحكومة بنقاط الاستجواب
ليبيا
بحضور العوكلي ومدير فرع بنغازي.. صنع الله يرأس اجتماعًا لـ«إدارة مؤسسة النفط»
ليبيا
بالقاضية الـ18 يحسم الزناد نزاله ضد المونتونيغري سكريليج (فيديو)
رياضة محلية
«صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
ليبيا
أمير «داعش - خراسان»: نريد إقامة دولة الخلافة وطالبان وقعت تحت تأثير قوى أجنبية
دولى
عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
لماذا تختفي البنوك والصرافات الآلية تدريجيا من بريطانيا؟
اقتصاد
ما بعد تصريحات الدبيبة.. انتقادات وردود فعل «لاذعة» في تونس وليبيا
ليبيا
مظاهرة في بني وليد ضد الفساد والجهوية
ليبيا
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
الفنانة التشكيلية نجلاء شوكت الفيتوري
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

موقع فرنسي يكشف عن مقترحات أميركية لإنقاذ «انتخابات 24 ديسمبر»