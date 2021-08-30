كوبيش: نشر فريق مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا قريبا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

كشف المعبوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، قرب نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في البلاد، داعيًا مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته التشريعية لإقرار قاعدة دستورية.

وقال كوبيش، في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع دول جوار ليبيا اليوم الإثنين، إن البرلمان الليبي يقوم على استكمال القوانين اللازمة بخصوص الترتيبات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف: «لكن لم يتبقَ لنا الكثير من الوقت»، مشيرًا إلى عقده اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب من أجل تحمل مسؤوليتهم التشريعية وسن القانونين دون أدنى تأخير.

إقرار القاعدة الدستورية ضروري في الأيام المقبلة

وعبر كوبيش عن أمله في إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة؛ ليتمكن الليبيون من إجراء هذه الانتخابات. كما أشار إلى استكمال المفوضية العليا للانتخابات التحضيرات للموعد، بما فيها تسجيل الناخبين، حيث وصل عدد المسجلين إلى 2.6 مليون ناخب، فضلًا عن تسجيل الناخبين في الخارج.

ولفت إلى رصد حكومة الوحدة مخصصات من أجل التحضير للانتخابات «وعليه فإنه يرى من الضروري أن يكون الإطار القانوني المناسب جاهزًا في أقرب وقت مناسب».

خطة لسحب المرتزقة

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أكد كوبيش العمل على نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق خطة لسحب المرتزقة الأجانب، مهاجمًا استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، الأمر الذي يدعو للقلق سواء لدى الليبيين أو دول الجوار.

كما تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا عن أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بصدد إطلاق خطة حول انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية تدريجيًّا من ليبيا وبالتشاور مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا استعداد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمساندة الليبيين في مسار نزع السلاح.