معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»

عقيلة صالح واحمد معيتيق. (أرشيفية، الإنترنت)

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح إلى مبادرة وطنية تسعى إلى تذليل الصعوبات التي اعترضت التحضيرات للانتخابات لتوصل إلى حلول توافقية توحد الجهود الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 24 ديسمبر 2021.

وقال معيتيق في رسالة إلى عقيلة صالح، بتاريخ 27 أغسطس، إن هذه المبادرة تأتي «إيمانا بدوركم الحيوي الذي سيساهم في إخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي طرأ في الأشهر القليلة الماضية، وأهمية هذه المساهمة تكمن في تحقيق الاستحقاق الوطني الذي اتفق عليه جميع الليبيين في موعده المقرر».

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ودعت الرسالة إلى «الاستمرار في نهج تحقيق السلام والاستقرار، ورفع المعاناة عن الشعب الليبي الذي تضرر كثيرا جراء الانقسامات والصراعات السياسية».