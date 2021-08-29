اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات الوزارة في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 09:22 صباحا
وزير التعليم العالي عمران القيب، مع مسؤولي الوزارة في اجتماع طارئ, 29 أغسطس 2021. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، السبت، اجتماعًا طارئًا، بحضور عدد من الإدارات والمكاتب والمستشارين بالوزارة، لعرض ودراسة ما جاء في التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2020، حول أداء الوزارة، من مخالفات وتجاوزات.

وشدد الوزير خلال الاجتماع، على أهمية التقرير، الذي تناول عديد «المخالفات والتجاوزات» التي وقعت فيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السنة الماضية، والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، وأهميته في تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلًا ومعاقبة المتورطين فيها، وفق بيان للوزارة السبت.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من متخصصين في القانون والمحاسبة من أعضاء هيئة التدريس بهدف زيارة الجامعات، والاستماع إلى رؤسائها حول ما تضمنه التقرير.

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كما تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ للكتاب العامين بالجامعات، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عديد القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية بالجامعات.

وفي ختام اللقاء ثمن الوزير دور القائمين على إعداد التقرير بديوان المحاسبة، الذي «تضمن أدق التفاصيل بهدف تطبيق الضوابط واللوائح المالية حفاظًا على المال العام».

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