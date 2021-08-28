حالة الطقس المتوقعة (السبت 28 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 12:57 مساء
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، اعتدالًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الغربي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة وجبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر للسحب على أغلب المناطق وتزداد كمية السحب غدًا على مناطق الجبل وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها هطول أمطار متفرقة.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من (رأس إجدير حتى مصراتة)، وبين 37 و43 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعًا غدًا على بعض المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

 

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