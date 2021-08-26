استمرار تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الفني والتقني إلى 2 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 11:08 مساء
تعقيم إحدى القاعات الدراسية بكلية تقنيات الطاقة إجخرة، الثلاثاء 3 أغسطس 2021. (وزارة التعليم التقني والفني)

أعلنت وزارة التعليم الفني والتقني بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، الاستمرار في تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الفني والتقني التابعة لها إلى يوم الخميس المقبل 2 سبتمبر المقبل.

واستثنت وزارة التعليم الفني والتقني في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» من تعليق الدراسة «الكليات والمعاهد الفنية والتقنية الواقعة شرق مدينة سرت، والمناطق الجنوبية والشرقية»، وكذلك إجراء الامتحانات النهائية مع «ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا».

- تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد
- وزارة التعليم تقرر تعليق الدراسة حتى 5 أغسطس المقبل

وأوضحت وزارة التعليم الفني والتقني أن تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية التابعة لها يأتي بناءً على توصية اللجنة الاستشارية العلمية لجائحة كورونا بالوزارة.

بيان استمرار تعليق الدراسة (وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القبض على بنيامين ميندي بتهمة الاعتداء الجنسي
رياضة عالمية
قرعة دوري الأبطال: سان جرمان يواجه السيتي.. ومعركة جديدة بين برشلونة وبايرن
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يوافق على شروط كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
تأسيس «لواء خالد بن الوليد» بمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الرائد يحيى البرعصي ...
ليبيا
من صنعاء إلى صعدة.. دراجون يمنيون ينطلقون في «رحلة السلام»
عربى
تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق ...
ليبيا
قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم.. غياب لاعبي ريال مدريد واستبعاد بيدري
رياضة عالمية
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير
علوم وتكنولوجيا
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا
عربى
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب
ليبيا
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟