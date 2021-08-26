استمرار تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الفني والتقني إلى 2 سبتمبر

تعقيم إحدى القاعات الدراسية بكلية تقنيات الطاقة إجخرة، الثلاثاء 3 أغسطس 2021. (وزارة التعليم التقني والفني)

أعلنت وزارة التعليم الفني والتقني بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، الاستمرار في تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الفني والتقني التابعة لها إلى يوم الخميس المقبل 2 سبتمبر المقبل.

واستثنت وزارة التعليم الفني والتقني في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» من تعليق الدراسة «الكليات والمعاهد الفنية والتقنية الواقعة شرق مدينة سرت، والمناطق الجنوبية والشرقية»، وكذلك إجراء الامتحانات النهائية مع «ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا».

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وأوضحت وزارة التعليم الفني والتقني أن تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية التابعة لها يأتي بناءً على توصية اللجنة الاستشارية العلمية لجائحة كورونا بالوزارة.

بيان استمرار تعليق الدراسة (وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية)