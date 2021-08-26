بدء اجتماع وزراء داخلية وخارجية ليبيا وتونس للتباحث حول فتح المعابر وعودة الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 01:43 مساء
من اجتماع وزراء داخلية وخارجية ليبيا وتونس, 26 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية الليبية)

بدأ منذ قليل اجتماع وزراء داخلية وخارجية ليبيا وتونس، للتباحث حول فتح المعابر الحدودية وعودة الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزيرا الداخلية خالد مازن والخارجية نجلاء المنقوش إلى تونس في زيارة رسمية.

- مازن والمنقوش يصلان تونس

وفور وصولهما، كان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على رأس مستقبليهما في الزيارة التي تناقش «العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق بيان لوزارة الخارجية الليبية.

كما تفتح الزيارة ملف «فتح الحدود التونسية- الليبية، والسماح للعالقين في الجانبين من المرور».

فيما قالت وزارة الداخلية الليبية، إن الزيادة ستشهد إجراء مباحثات مع الجانب التونسي، حول الإجراءات المتبعة لتنفيذ البروتوكول الصحي، وإعادة فتح المنافذ البرية وعودة الرحلات الجوية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم الجانبين الليبي والتونسي.

من اجتماع وزراء داخلية وخارجية ليبيا وتونس, 26 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية الليبية)
من اجتماع وزراء داخلية وخارجية ليبيا وتونس, 26 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية الليبية)
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