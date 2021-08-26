مازن والمنقوش يصلان تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 01:19 مساء
من وصول خالد مازن ونجلاء المنقوش إلى تونس، 26 أغسطس 2021. (الإنترنت)

وصل وزيرا الداخلية خالد مازن والخارجية نجلاء المنقوش إلى مطار قرطاج الدولي في زيارة رسمية إلى تونس.

وفور وصولهما، كان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على رأس مستقبليهما في الزيارة التي تناقش «العلاقات الثنائية بين البلدين».

كما تفتح الزيارة ملف «فتح الحدود التونسية- الليبية، والسماح للعالقين في الجانبين من المرور».

والأسبوع الماضي، بحثت المنقوش خلال اتصال هاتفي مع الجرندي «إعادة فتح المعابر الحدودية، واستئناف حركة التنقل البري والجوي في ضوء الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا». وأكد الجرندي أن قرار استمرار غلق معبري رأس إجدير وذهيبة - وازن الحدوديين «قد أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس».

وقال الجرندي إن قرار رفع القيود على حركة التنقل البري والجوي بين البلدين «يعود إلى اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كوفيد-19» وتقييمها لمؤشرات تطور الوضع الوبائي في تونس وفي المنطقة ككل».

من وصول خالد مازن ونجلاء المنقوش إلى تونس، 26 أغسطس 2021. (الإنترنت)
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