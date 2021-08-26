تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 01:28 مساء
لقاء الدبيبة مع عدد من النواب، 25 أغسطس 2021، (صورة من مقطع فيديو)

كشف عضو مجلس النواب أبوبكر أحمد سعيد تفاصيل اللقاء الذي جمع أعضاء في المجلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، والذي استمر لمدة أربع ساعات، وقد حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جانبًا منه.

وأُعطيت الكلمة في البداية للمنفي الذي أكد سعي «الرئاسي» الجاد إلى التعاون مع الحكومة للإيفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا استعداد المجلس للتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب؛ لحل الإشكالات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، حسب تدوينة سعيد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

الدبيبة: نجحنا في توحيد السلطة التشريعية
ثم تحدّث الدبيبة، الذي قال إن الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية منذ تشكيلها، مضيفًا: «نجحنا مع الخيريين بشكل مباشر أو غير مباشر في توحيد السلطة التشريعية التي كانت منقسمة؛ جزء في طرابلس والآخر في طبرق»، مؤكدًا أنه رغم أن تركيبة الحكومة جاءت بالمحاصصة، فإنها ضمت كفاءات وطنية، وأنه راضٍ عن أداء الوزراء والوكلاء، كما التزم بإشراك من لم يمثل من المدن والمناطق في مناصب عليا أخرى مستقبلًا.

وأبدى استغرابه من عدم مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية، رغم تقديمها في وقت مبكر، وبعد منح الثقة مباشرة، لافتًا إلى أن تعديلًا آخر مقترحًا بالزيادة لمشروع الميزانية جاء بطلب من رئاسة المجلس، وأضاف أن الحكومة تعاونت مع المجلس لتسهيل إصدار الميزانية، وشاركت في أكثر من 6 اجتماعات رسمية مع لجنة التخطيط والمالية بالخصوص.

الدبيبة يوضح كيفية تغطية الإنفاق الحكومي
وأفاد بأن الحكومة شرعت بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالصرف وفق ما نصت عليه التشريعات لتغطية الإنفاق الحكومي الشهري وفق قاعدة الصرف نسبة «1 / 12» من مشروع الميزانية المقدم لـ«النواب».

وتوقع إعلان خطة تنموية السبت المقبل، تشمل توزيعًا عادلًا لبرامج ومشاريع التنمية على جميع المناطق، وأردف أن الحكومة اتخذت القرار بزيادة مرتبات المتقاعدين والمعاشات الأساسية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه يرحب بالتعاون مع الجميع، كما أصدر التعليمات بالتنسيق والتعاون مع اللجان النيابية لتذليل الصعاب، وتسهيل مهمة أدائها لمتابعة القطاعات التنفيذية.

النواب يؤكدون ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده
من جانبهم، أكد النواب ضرورة العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، وبذل الجهد لتوحيد باقي المؤسسات، وعدم السماح بالانقسام مجددًا.

وتطرق النائب أبوبكر سعيد إلى ما تعانيه ترهونة، قائلًا إن الوضع لا يزال سيئًا، رغم زيارة الدبيبة إلى المدينة شهر إبريل الماضي، متابعًا: «المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 245 ألف نسمة، ليس بها مركز عزل حتى يومنا هذا، في ظل معاناة شديدة جراء تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى نقص إمدادات الأكسجين الطبي».

ثم تحدّث عن المقابر الجماعية، و«كيف أن المدينة وأهالي الضحايا يعانون من هذه الكارثة»، خاصة في ظل «ضعف التنسيق» بين الأجهزة المختلفة و«بطء الإجراءات» وعدم تزويد هيئة البحث والتعرف على المفقودين بالاحتياجات المطلوبة للتسريع في عمليات البحث، متسائلًا عن «أسباب عدم ملاحقة الجناة وإصدار مذكرات قبض دولية لمن فرّ منهم خارج الوطن»

وردّ الدبيبة عليه قائلًا، إن هناك «تقصيرًا غير متعمّد في ملف معالجة أزمات ترهونة، مقدمًا الاعتذار عن هذا الأمر، وتعهد بالعمل على معالجة تلك المشكلات، وفي مقدمتها تجهيز مركز عزل للمدينة بشكل عاجل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم
رياضة عالمية
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير