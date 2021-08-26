الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف الميزانية

الدبيبة خلال لقائه عددًا من النواب، 25 أغسطس 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه سيكون خارج ليبيا في اليوم الذي حدّده مجلس النواب لعقد جلسة استجواب الحكومة، قائلًا: «لديَّ برنامج خارج ليبيا».

وأضاف الدبيبة إنه كان في المرات السابقة يستقبل الدعوة من هيئة رئاسة البرلمان، معقبًا: «أحترم مجلس النواب ودعوته، ومستعد أن أذهب إليه كل يوم، وأنفذ ما يتفق عليه أعضاؤه، وأحترم المجلس ودعواته»، حسب مقطع فيديو لجانب من لقائه مع نواب أمس الأربعاء، منشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس «سيسحب الثقة» من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، باعتبار أنها «تتعالى ولا تحترم» مجلس النواب، و«لن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها».

وأكد الدبيبة استعداده للمحاسبة، لكنه أعرب عن استغرابه من «محاسبة الحكومة قبل أن تصرف لها الميزانية العامة».

وشهد اللقاء نقاشًا بين أعضاء مجلس النواب والدبيبة، الذي استمع لملاحظاتهم ورد عليها، و«تم الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات بشكل دوري، لمناقشة أي تطورات سياسية أو إدارية»، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.