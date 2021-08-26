الدبيبة: إعلان خطة إنعاش في مشروعات تنموية السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 09:52 صباحا
الدبيبة خلال لقائه عددًا من النواب، 25 أغسطس 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه سيعلن في مؤتمر السبت المقبل، خطة إنعاش أو إنقاذ في المشروعات التنموية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، معقبا أن تلك الخطوة «تتوافق مع القانون».

وأضاف الدبيبة إنه «ماضٍ قدمًا نحو استكمال مشروعات التنمية في جميع مدن الدولة»، حسب مقطع فيديو لجانب من لقائه مع نواب أمس الأربعاء، منشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتحدَّث عن ملامح تلك الخطة، موضحًا أنها ستُخصَّص لاستكمال بناء مدارس ومستشفيات والمرافق الصحية، إضافة إلى تمهيد طرق عاجلة في الجنوب.

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ولفت إلى تخصيص أموال لتنفيذ مشروعات صناديق إعادة إعمار في مدن بنغازي ودرنة وجنوب طرابلس والجنوب، مردفًا أنها «مشروعات ضرورية وموجودة بالفعل، لكن تحتاج إلى استكمالها».

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