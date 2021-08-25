الدبيبة يشكل لجنة لمتابعة أوضاع المهجرين عن بنغازي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقت، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة للمهجرين عن مدينة بنغازي، برئاسة فتحي عثمان تريل، وعضوية كل من فرج حسين الضراط وعبدالمنعم صالح التاجوري، وصلاح سليمان المسلاتي وأحمد فرج بن اعتيقة ومليود محمد الفيتوري.

وتتولى اللجنة، وفق المادة الثانية من القرار، متابعة وحل المشكلات الإدارية والمالية العالقة للمهجرين عن مدينة بنغازي مع الوزارات والمؤسسات والمصالح، وما في حكمها، بالإضافة إلى متابعة ملفات السجناء والمعتقلين مع وزارة العدل والنائب العام، والنظر في أوضاعهم القانونية والإنسانية.

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ونصت المادة الثالثة من القرار على أن مدة عمل اللجنة خمسة أشهر قابلة للتمديد، على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء.

وفي 15 يوليو الماضي وجه الدبيبة بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام، عقدت أول اجتماعاتها أول أمس الإثنين.

وتستقبل اللجنة طلبات وتظلمات المهجرين، ودراسة الصعوبات التي تحل دون عودتهم، ومباشرة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تتلقى الطلبات ذات الطابع الخدمي «الصحة والتعليم والنقل والعمل».