الدبيبة يعيد تشكيل مجلس إدارة «أملاك الدولة»

الدبيبة خلال تفعيل مشروع البيانات السكانية، 17 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

ونص القرار رقم 331 للعام 2021، على أن يرأس المجلس بشير أبوالعيد محمد قنيجوة، ويضم في عضويته محمد عبدالله الفقيه، ومحمد الوالي عبدالقادر الشريف، وجلال مصطفى محمد، ووليد فرج البكوش.

وخلال الأيام الماضية، أصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون، وخصوصًا جهاز الشرطة الزراعية، بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدي في جميع ربوع البلاد.

ونفَّذت الجهات الأمنية حملات للتصدي للتعديات على أملاك الدولة أخيرًا، ألقت خلالها القبض على عدد من مرتكبي التعديات، كما ضبطت بحيازتهم آلات استُعملت في تلك الجرائم؛ وأحيلوا إلى جهات التحقيق.