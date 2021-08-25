موقع أمريكي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس

الآليات تبدو المستوحاة من الخيال مثل المركبات العسكرية

عاد موقع أمريكي شهير إلى فيلم «حرب النجوم» الخيالي، الذي كاد أن يتسبب في اندلاع حرب حقيقة بين تونس وليبيا في سبعينيات القرن الماضي.

وجرى تصوير أول فيلم من أفلام «حرب النجوم»، والذي يسمى حاليًا «أمل جديد» في بلدة توزر بتونس عام 1976، حيث قرر المؤلف والمخرج الأمريكي جورج لوكاس بدء القصة على كوكب صحراوي باحثًا عن موقع مناسب؛ فكانت الشمس الحارقة والكثبان الرملية في الصحراء التونسية مثالية نظرًا لأدوار شخصيات الفيلم الشهير، وفق ما نقل موقع «وينتر از كومينغ» الأمريكي في تقرير الثلاثاء.

ومع بدء التصوير في 22 مارس 1976، واجه العمل مشاكل تقنية، حيث تأخر لوكاس عن الجدول الزمني؛ بسبب خلل في الدعائم والمعدات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ولكن ما لم يكن في الحسبان ما حدث مع ليبيا في ذلك الوقت أثناء حقبة معمر القذافي، إذ «كانت العلاقات بين ليبيا القذافي وكل شخص آخر في العالم متوترة»، حسب تعبير الموقع الأمريكي، خاصة بعد تعرض العقيد الليبي إلى محاولة انقلاب فاشلة قبل عام واحد فقط.

وكانت العلاقات الليبية مع تونس سيئة بشكل خاص، حيث طردت ليبيا مئات العمال التونسيين في نفس الشهر الذي بدأ فيه التصوير الرئيسي لفيلم "ستار وورز" في الصحراء. كما ساء الوضع عندما ادعت تونس أنّها كشفت عن مؤامرة تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى، وأن ليبيا متورطة، حتى إنهم زعموا أن القذافي كان يخطط لاغتيال رئيس الوزراء آنذاك هادي نويرة.

وأبرز الموقع الأمريكي الالتباس الذي حصل خلال تصوير فيلم «حرب النجوم»، حيث تبدو الآليات المستوحاة من الخيال مثل المركبات العسكرية، وعندما رصد حرس الحدود الليبيين آنذاك هذا البناء الضخم يتأرجح حول الصحراء استشاط القذافي غضبًا من التقارير التي وصلته، وطالب تونس بوقف استفزازاتها على الفور؛ بسبب نشر آلية عسكرية ضخمة بالقرب من الحدود، محذرًا من أنّ الحرب لا مفرّ منها إذا لم تمتثل تونس وتنسحب.

ويواصل الموقع الأمريكي قائلاً: «إنه ولعدم رغبته في رؤية مجموعاته الجديدة من الآليات تنفجر إلى قطع صغيرة ولا تشعل حربًا وافق لوكاس على نقلها إلى موقع أقل استفزازًا. واختتم التصوير متأخراً بضعة أيام فقط عن الموعد المحدد».