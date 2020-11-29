وفاة ديف بروز أحد أبطال «حرب النجوم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 02:40 مساء
الممثل الإنجليزي ديفيد بروز في صورة مع معجب بأفلام «حرب النجوم» في فرنسا، 27 أبريل 2013 (أ ف ب).

توفي الممثل البريطاني ديف بروز الذي جسّد شخصية «دارث فيدر» في الثلاثية الأولى من سلسلة أفلام «حرب النجوم»، السبت، عن 85 عاما، بحسب ما أعلن، الأحد، وكيل أعماله.

وكتب توماس بوينغتون عبر «فيسبوك»: «ببالغ الأسى نعلن لكم أن عميلنا ديف بروز توفي صباح السبت، عن 85 عاما»، وفق «فرانس برس».

وقال وكيل الأعمال لقناة «بي بي سي» في رسالته: «فلتكن القوة معه إلى الأبد»، واصفا وفاة بروز بأنها «خسارة موجعة بعمق حقا، لنا ولملايين المعجبين حول العالم».

وكان ديف بروز الذي انتقل من رفع الأثقال إلى التمثيل، قد حصل على دور «دارث فيدر» بفضل بنيته الضخمة، إذ كان يقرب طوله من مترين «1.98 متر».

لكن اختار القائمون على العمل ممثلا بديلا هو جيمس إيرل جونز، ليضع صوته على الشخصية التي أداها بروز المتحدر من مدينة بريستول غرب إنجلترا، بعدما اعتبروا أن لكنته الظاهرة لا تلائم الدور.

ومثّل إنجلترا في مواجهات رفع الأثقال لألعاب الكومنولث في مطلع الستينات قبل خوض غمار التمثيل.

ودخل «دارث فيدر» تاريخ السينما كإحدى أبرز الشخصيات الشريرة، خصوصا مع جملته الشهيرة «آي أم يور فاذر» (أنا والدك).

وقال ديف بروز سنة 2013 خلال مهرجان مخصص لعالم «ستار وورز» في فرنسا: «فيدر هو أهم أشرار الشاشة الكبيرة على الإطلاق».

وجاب بروز العالم خلال سنوات كثيرة للقاء محبي الثلاثية الشهيرة التي عُرضت في مطلع الثمانينات.

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