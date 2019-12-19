أحدث أفلام «حرب النجوم» يثير انقساما بين النقاد

أحدث أفلام «حرب النجوم» يثير انقساما بين النقاد (أرشيفية:انترنت)

أثار الفيلم المنتظر «حرب النجوم: صعود سكايووكر» أو «ستار وورز: ذا رايس أوف سكايووكر» انقسامات شديدة بين النقاد الأربعاء، إذ نال آراء سلبية أكثر من أي فيلم في سلسلة أفلام حرب النجوم منذ فيلم «تهديد الشبح»، «ذا فانتوم مينيس».



وفيلم «صعود سكايووكر»، الذي يبدأ عرضه في جميع أنحاء العالم الخميس، هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت العام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى لوك سكايووكر إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعلى موقع روتن توماتوز المعني بتجميع آراء النقاد، كانت 57% فحسب من آراء 157 ناقدا إيجابية عن الفيلم. وهذا ثاني أسوأ أداء لفيلم من الأفلام التسعة بعد فيلم «تهديد الشبح» الذي حقق 53%، وقال من أشادوا بالفيلم إنه نهاية مرضية للقصة المحبوبة، بينما أشار المنتقدون إلى أن الفيلم الذي أخرجه جيه. جيه أبرامز اختار الابتعاد عن المجازفات ليرضي محبي السلسلة، ووصفه جاستن تشانغ من صحيفة لوس أنجليس تايمز بأنه «فشل ملحمي»، وذكر آخرون أن المخرج نجح في مهمة صعبة وهي إخراج نهاية لائقة للقصة التي اجتذبت أجيالا من المعجبين الشغوفين.



وقال سورن أندرسن من صحيفة سياتل تايمز: «هذا فيلم ملحمي بكل تأكيد، حافل بالمشاهد المذهلة والمعارك في الفضاء الشاسع والمبارزات بسيوف الليزر والأداء المؤثر وعدد من المفاجآت الصادمة حقا»، وتعقيبا على ردود الفعل المتباينة، قال أبرامز خلال العرض الأول للفيلم في لندن الأربعاء إنه كان يتوقع أن يكون الفيلم مثيرًا للانقسام في ظل الآراء القوية والمتنوعة لمحبي السلسلة.



وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد ويتوقع محللو شباك التذاكر أن يشتري المتفرجون تذاكر بقيمة 200 مليون دولار لمشاهدة الفيلم في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما سيجعل افتتاح الفيلم من بين الأكبر في التاريخ.