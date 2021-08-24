عميد زوارة يدعو «الدبيبة» لتفقد مرافق البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 11:30 مساء
اجتماع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، الثلاثاء، مع عميد بلدية زوارة (وزارة الحكم المحلي)

دعا عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لزيارة البلدية والاطلاع على مرافق البلدية الموجودة بها. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، الثلاثاء، مع عميد بلدية زوارة.

- وزير الحكم المحلي يزور بلدية زوارة ومنفذ رأس أجدير

وذكر بيان لوزارة الحكم المحلي على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع ناقش عدة ملفات، منها ما يخص جهاز الحرس البلدي، وإنشاء مبنى خاص بالجهاز، وملف نقل الاختصاصات، وملفات الخدمات التي تقدمها البلدية، خاصة ملف الإيرادات المحلية.

وتابع البيان: «بادر عميد البلدية بتقديم دعوة لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة عن طريق وزير الحكم المحلي لزيارة بلدية زوارة والااطلاع على مرافق البلدية الموجودة بها».

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