الصديق الكبير يبحث مع مديري المصارف خطة توفير السيولة والمقاصة

اجتماع الصديق الكبير مع مدراء المصارف التجارية، 23 أغسطس 2021، (المصرف المركزي)

بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع مدراء المصارف التجارية، خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية والمقاصة بين المصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور أعضاء إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف، وشركات الدفع الإلكتروني وشركة معاملات، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع أيضا عدة قضايا، أهمها تطوير القطاع المصرفي، وخدمات الدفع الإلكتروني، وربط فروع المصارف بالمنظومة المصرفية.

وأمس الأحد، كشف مصدر بالمصرف المركزي، لوكالة الأنباء الليبية، أن المصرف يبحث توفير السيولة بكافة فروع المصارف ورفع السقف والقيود على عمليات السحب، بالإضافة إلى تسريع وتسهيل خدمات بيع النقد الأجنبي، واستئناف كافة المصارف دون استثناء لتقديم هذه الخدمة لزبائنها خصوصا الأغراض الشخصية.