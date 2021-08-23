التعاقد على خزان «أكسجين» وشبكة غازات طبية لمركز العزل بمستشفى ابن سينا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 09:26 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

بلدية سرت تتعاقد على تركيب خزان «أكسجين» سائل وشبكة غازات طبية لصالح مركز العزل في مستشفى ابن سينا التعليمي في المدينة.

تعاقدت بلدية سرت مع شركة لتركيب خزان «أكسجين» سائل سعة ثلاثة آلاف لتر بملحقاته في مركز العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي في المدينة.

وبلغت قيمة التعاقدة 325 ألف دينار، حسب العقد الموقع من عميد المجلس البلدي مختار خليفة، والمنشور على صفحة البلدية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما اتفقت مع الشركة نفسها على توفير شبكة غازات طبية لمركز العزل أيضا، بتكلفة بلغت 282 ألفا و850 دينارا.

 

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