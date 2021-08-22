وزارة الشباب: تفعيل مبادرة رئيس الحكومة لتيسير زواج الشباب

زيارة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني لصندوق دعم الزواج بمدينة طرابلس (وزارة الشباب)

قام وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اليوم الأحد، بزيارة للإدارة العامة لصندوق دعم الزواج بمدينة طرابلس.

والتقى «الزني»، خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج وأعضاء مجلس إدارة الصندوق المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (311) لسنة 2021، الهادف إلى «توحيد الصندوق، وتنفيذ مبادرة تيسير زواج الشباب ضمن مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية».

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وأشرف الوزير على مراسم التسليم والاستلام بين المجلس السابق والجديد، بحضور الدكتور محمد الطيب وبوعجيلة حمحوم عضوي المجلس السابقين.

وعقد الوزير اجتماعًا بمديري إدارات ومكاتب وأقسام الصندوق، وأشار إلى أهمية تفعيل العمل بالصندوق الذي توقّف نشاطه لسنوات.

وأكد الوزير ضرورة «تضافر جميع الجهود بين وزارة الشباب والصندوق لإنجاح مبادرة رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لتيسير زواج الشباب التي أطلقها في الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب يوم 12 أغسطس 2021 بمدينة الخمس»، مشددًا على «سرعة إنجاز المبادرة واستهدفها عموم الشباب الليبي من الجنسين».

وفي 14 أغسطس الجاري، أصدر الدبيبة قرارًا بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018».

زيارة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني لصندوق دعم الزواج بمدينة طرابلس (وزارة الشباب)

زيارة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني لصندوق دعم الزواج بمدينة طرابلس (وزارة الشباب)

زيارة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني لصندوق دعم الزواج بمدينة طرابلس (وزارة الشباب)