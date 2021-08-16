إبراهيم الزغيد: تخصيص مليار دينار لصندوق دعم الزواج «دعاية انتخابية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 01:39 مساء
النائب إبراهيم الزغيد خلال كلمته في جلسة لمجلس النواب، 16 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

وصف عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ مالي لصندوق دعم الزواج بأنه «دعاية انتخابية».

كما انتقد قرار الدبيبة نقل تبعية الصندوق إلى وزارة الشباب، وقال إنه تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وفق القانون الصادر من مجلس النواب في العام 2019، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين؛ لمناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر.

ودعا الزغيد إلى التعجيل بإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة «لأنه الحل الوحيد لإنقاذ ليبيا».

والسبت الماضي، أصدر الدبيبة قرارا بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

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