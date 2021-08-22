اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي في ترهونة

عناصر من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 27 يوليو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء اليوم الأحد، أن الفرق التابعة لها تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي «5 كيلو» بمدينة ترهونة، منوهة إلى أنها ستباشر صباح غدٍ الثلاثاء عملية انتشال الجثامين، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي 11 أغسطس، استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرُّف على المفقودين تسع جثث مجهولة الهوية بمقبرة اكتشفت وقتها بالمنطقة ذاتها في مدينة ترهونة؛ حيث تواصل فرق الهيئة عمليات البحث عن مقابر جديدة منذ انتهاء الحرب في طرابلس في مطلع يونيو 2020.