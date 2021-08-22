المقريف يعلن توزيع أسئلة المراجعة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عبر منظومة الامتحانات

وزير التربية والتعليم موسى المقريف متحدثا في مؤتمر صحفي، الأحد 22 أغسطس 2021. (فيديو بثته منصة حكومتنا)

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، أن الوزارة ستشرع في توزيع أسئلة المراجعة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عبر منظومة الامتحانات، مؤكدًا أنه سيعطي الإذن بتشغيل منظومة الامتحانات، اعتبارًا من اليوم الأحد، في كل المدارس لتمكين الطلاب من الاطّلاع على أسئلة المراجعة.

وأوضح المقريف خلال مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن استعدادات الوزارة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي (2020 - 2021)، أن أسئلة المراجعة مفصلة على النحو التالي: «90% من هذه الأسئلة هي أسئلة الامتحانات التي سوف يمتحن فيها الطالب، و10% تكون من المنهج وخارج أسئلة الامتحانات، وذلك لغرض تمييز الطلاب المتميزين عن باقي الطلاب»، معتبرًا أن هذا «تمييز للطلاب الذين بذلوا جهدهم طيلة هذا العام، حيث تم إعطاؤهم 10% لتمييز المجتهدين وتوضيح الفروقات بين الطلاب لتميُّزهم ونشاطهم».

وأكد المقريف أن نسبة الـ«10% من ضمن المقررات الدراسية للعام الدراسي 2020 - 2021»، منبهًا إلى أن «المواد التي تدرس بحصة واحدة في الأسبوع سيكون عدد أسئلة المراجعة الخاصة بها 140 سؤالًا وسيمتحن الطالب منها في 48 سؤالًا فقط».

أما المواد التي تُدرس بمعدل حصتين فأكثر، فقال المقريف إن عدد أسئلة المراجعة الخاصة بها «سيكون 200 سؤال يمتحن الطالب منها في 60 سؤالًا على الأقل من أصل 200 سؤال»، مجددًا التنويه إلى أن أسئلة المراجعة سيجري توزيعها على جميع المدارس عبر منظومة الامتحانات ابتداءً من اليوم.

وأشاد المقريف خلال حديثه بدور العاملين في المركز الوطني للامتحانات ومراقبي التعليم في البلديات وجميع العاملين بالقطاع في مختلف مناطق ليبيا التي تصل عدد المراقبات فيها إلى 113 مراقبة، منوهًا إلى أن عدد طلاب الثانوية يصل إلى 105 آلاف طالب مسجلين بالمنظومة، آملًا أن تكون أسئلة المراجعة الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية متاحة لجميع الطلاب عبر منظومة الامتحانات بحد أقصى الخميس المقبل.

واستعرض وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي نسبة الحضور لعدد الطلاب في المدارس بعدد من مراقبات التعليم، معتبرًا أن نسبة الحضور عالية رغم الوضع الوبائي في البلاد، مؤكدًا أنه ستكون هناك «أريحية في الأسئلة للطلاب» الذين عانوا الإرباك هذا العام بفعل جائحة «كورونا».