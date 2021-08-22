«مركزية» الانتخابات البلدية: فتح منظومة تسجيل الناخبين في غريان والعربان

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأحد، فتح منظومة تسجيل الناخبين في بلديتي غريان والعربان.

وأشارت اللجنة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «نشر المراكز الانتخابية خلال الساعات القادمة».

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وفي الثاني من أغسطس، أعلنت اللجنة فتح باب التسجيل في ثلاث بلديات، تشمل بلدية عمر المختار وبلدية الزويتينة سلطان، وبلدية إنتلات البيضان. وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين في 40 بلدية.