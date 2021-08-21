النهر الصناعي: وصول المياه إلى خزان ترهونة.. وتتدفق غدا إلى طرابلس

جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي، 17 أغسطس 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء السبت، وصول المياه إلى خزان ترهونة في «سابقة هي الأولى من نوعها منذ أحداث فبراير»، متوقعا وصول المياه إلى طرابلس مساء غدا الأحد.

وأرجع الجهاز في بيان منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، السبب في وصول المياه إلى خزان ترهونة إلى «إزالة الوصلات غير الشرعية عبر الحملة التي نفذها رجال النهر الصناعي بالتعاون مع الشرطة الزراعية وقوة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية فرع طرابلس، والجهود الجبارة لفرق التشغيل بحقول آبار الحساونة».

وتوقع «دخول المياه إلى خزان سيدي السايح مساء غدا لتغذية مدينة طرابلس».

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وفي وقت السابق السبت، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء في ضخ المياه عبر أنابيب النهر في المسارين الشرقي والأوسطي، وذلك «بعد رفع التهديد القسري على منظومة الحساونة- سهل الجفارة».

واجتمع صباح السبت، عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة بموقع الحساونة الجنوبي، وأعلنوا رفع الإيقاف القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة، والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه، وفق بيان صادر عن الجهاز.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس، مشيدة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفبيلة المقارحة في هذا السياق، وأكدت على أنه «لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمداداتها».