بدء ضخ مياه النهر الصناعي إلى المسارين الشرقي والأوسطي بعد رفع «التهديد القسري»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 01:17 مساء
عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة خلال إعلانهم رفع التهديد القسري بجهاز النهر الصناعي، 21 أغسطس 2021. (الجهاز )

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، البدء في ضخ المياه عبر أنابيب النهر في المسارين الشرقي والأوسطي، وذلك «بعد رفع التهديد القسري على منظومة الحساونة- سهل الجفارة».

واجتمع صباح اليوم عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة بموقع الحساونة الجنوبي، وأعلنوا رفع الإيقاف القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة، والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وأضاف البيان: «إدارة الجهاز تثمن جهود وتشكر عقلاء وحكماء المقارحة على وقفتهم الجادة وتقديرهم لمعاناة الشعب».

والسبت الماضي، أعلن الجهاز إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة- سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة، وذلك لتنفيذ طلب بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة خلال إعلانهم رفع التهديد القسري بجهاز النهر الصناعي، 21 أغسطس 2021. (الجهاز )
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