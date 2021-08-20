جهاز النهر الصناعي: الانتهاء من صيانة «المحطة 353» بالمسار الشرقي

جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي، 17 أغسطس 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الانتهاء من أعمال الصيانة وتركيب الصمامات للمحطة رقم 353 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة- سهل جفارة.

وأكد الجهاز في بيان مساء الخميس، أنه سيتم البدء بأعمال الضخ بعد الانتهاء من الإيقاف القسري الجائر المفروض على المنظومة، وذلك بعد أن تعرضت للتفجير من قِبل بعض الخارجين على القانون.

- النهر الصناعي: وقف ضخ المياه بمنظومة الحساونة بعد اقتحام مجموعة مسلحة

والأربعاء، جرى الإعلان عن إقفال الجهاز 63 مجمع مياه مخالفًا موصولة بطريقة غير قانونية على خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي داخل أربع مناطق، هي: سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة.

ويوم السبت أكد الجهاز إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة- سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة.

جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي، 17 أغسطس 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)