الصوصاع يدعو المفرج عنهم إلى الانخراط في مؤسسات الدولة

عضوا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق فرج الصوصاع (يسار) واللواء احمد أبوشحمة (يمين). (وال)

دعا عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الشرقية، الفريق فرج الصوصاع، الموقوفين المفرج عنهم اليوم السبت إلى التوجه الى العمل والمساهمة في نهضة البلاد والانخراط في مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، تم إطلاق 17 سجينًا كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية خلال فترة الحروب السابقة، حيث جرت عملية الإطلاق من منطقة الخمسين غرب سرت، وتم تسليمهم إلى المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان منطقة مصراتة.

وقال الصوصاع في كلمته بهذه المناسبة، نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) مقتطفات منها، «إننا لا نريد حربًا بين الليبيين وإن اللجنة العسكرية ( 5+5) هي لجنة سلام وليست لجنة للحرب»، مطالبًا بضرورة «لم الشمل وعودة اللحمة الوطنية بين الليبيين». وأوضح أن «اللجنة العسكرية المشتركة تعمل على حل عديد المشاكل في ليبيا، وتهتم بمعاناة الليبيين في أي مدينة سواء في شرق البلاد أو غربها وجنوبها».

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يشار إلى أن عملية الإطلاق جاءت وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للجنة العسكرية المشتركة، خاصة بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا فى 30 يوليو الماضي؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تبادل الأسرى والسجناء بين الطرفين وإيقاف نزيف الحروب وإطلاق النار.

صورة ضوئية لقائمة أسماء 17 سجينًا كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية خلال فترة الحروب السابقة، 21 أغسطس 2021. (اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»)