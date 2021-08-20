«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل البريقة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل البريقة وخليج بمبه تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط رخات من المطر يوم الغد على ساحل طرابلس والخمس.
- الريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الريح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل البريقة وخليج بمبه.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 مترا.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل البريقة والساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة .