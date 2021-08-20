«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 11:09 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل البريقة وخليج بمبه تصل سرعتها إلى 25 عقدة. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط رخات من المطر يوم الغد على ساحل طرابلس والخمس.
- الريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.      
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية. 
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.  
- الريح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل البريقة وخليج بمبه.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 مترا.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل البريقة والساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة .

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