الدبيبة يوجه بتقديم مقترح قانون جديد لتنظيم قطاع المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 12:55 مساء
من مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية، 17 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة، والعمل على تحديث القانون رقم «4» لسنة 1993 المنظم لقطاع المعلومات، وأصدر تعليماته القاضية بتقديم مقترح قانون جديد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل عدد من مشروعاتها، بحضور وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيسة وأمين مجلس التخطيط الوطني وعدد من المهتمين بالمجال، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية
رئيس هيئة المعلومات يعد بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات الدولة لتطوير القطاع

بدوره، أوضح رئيس هيئة المعلومات عبدالباسط الباعور، أن الهيئة ستبدأ فعليا تفعيل مشروعي التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية، والبنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية، والذي توقف العمل به منذ العام 2009. كما قدمت الهيئة عددا من العروض الضوئية المتعلقة بالمشاريع المزمع تفعيلها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمعلومات انطلاق العمل بالمشروع الوطني المشترك «نظام المشتريات الحكومية». والمشروع  تنفذه الهيئة بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية من بينها، ديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد، وشركة المدار الجديد، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

من مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية، 17 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
من مشاركة الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات تفعيل مشروعي البيانات السكانية والمعلومات الجغرافية المكانية، 17 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»
رياضة محلية
ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي
ليبيا
واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها ...
دولى
بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا
رياضة محلية
الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان
دولى
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لصقة تعالج الصلع