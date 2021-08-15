رصد عدد من المخالفات في أول أيام حملة الإصحاح البيئي ببلدية الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 07:13 مساء
حملة الإصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، رصد عدد من المخالفات في أول أيام حملة الإصحاح البيئي في الخمس، التي انطلقت اليوم الأحد، في مرحلتها الأولى تحت شعار الإصحاح البيئي «وقاية، صحة، سلامة».

وقالت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحملة استهدفت التفتيش على المحال التجارية الواقعة في نطاق بلدية الخمس كمحال بيع الخضار واللحوم والمواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحال الحلويات وغيرها، مشيرة إلى أن أفراد الحملة تفقدوا كذلك مصنع الأسمنت الخمس ومصنع لبدة للأسمنت.

وأوضحت الإدارة أن الزيارات التفقدية لأفراد جرى خلالها رصد عدد من المخالفات وتحديدها وكتابة تقارير فنية حولها وتقديم التوجيه لأصحاب النشاطات التجارية وللمسؤولين عن المصانع التي تم استهدافها وتقييم مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

- الدبيبة يشارك في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»، مساء أمس السبت، وذلك تحت شعار «الإصحاح البيئي وقاية.. صحة.. سلامة».

وشدَّد الدبيبة في كلمته خلال إطلاق الحملة، على ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانات اللازمة، مشيدًا بـ«جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

حملة الأصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)
حملة الأصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)
حملة الأصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)
حملة الأصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)
حملة الأصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)
حملة الأصحاح البيئي في بلدية الخمس. (الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 فوائد من شجرة «النيم» لبشرتك