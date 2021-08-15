عميد بئر الأشهب يؤكد للمنفي استعداد البلدية للمساهمة في المصالحة الوطنية

لقاء المنفي مع عميد بلدية بئر الأشهب في طبرق، الأحد 15 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عميد بلدية بئر الأشهب استعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي؛ وذلك لرأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع عميد بلدية بئر الأشهب خُصِّص لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية؛ حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

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ووصل المنفي، أمس السبت، إلى مدينة طبرق في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطنية كما سيلتقي خلال الزيارة عددًا من الأطراف المحلية في المدينة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.