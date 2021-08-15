عميد بئر الأشهب يؤكد للمنفي استعداد البلدية للمساهمة في المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 15 أغسطس 2021, 06:03 مساء
لقاء المنفي مع عميد بلدية بئر الأشهب في طبرق، الأحد 15 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عميد بلدية بئر الأشهب استعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي؛ وذلك لرأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي مع عميد بلدية بئر الأشهب خُصِّص لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية؛ حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

- المنفي يصل إلى طبرق لمناقشة ملف المصالحة الوطنية
- المنفي يوجه بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان

ووصل المنفي، أمس السبت، إلى مدينة طبرق في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطنية كما سيلتقي خلال الزيارة عددًا من الأطراف المحلية في المدينة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 فوائد من شجرة «النيم» لبشرتك