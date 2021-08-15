المشري يدعو كوبيش إلى تذكير «النواب» بخطورة مناقشة قانون الانتخابات منفردا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 02:44 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش إلى تذكير مجلس النواب بشأن خطورة «تجاوزه بنود الاتفاق السياسي، وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات المقبلة، دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة والاتفاق معه بشأنها».

واعتبر المشري في خطاب إلى كوبيش أن هذا الانفراد «يعد إخلالًا بنصوص الاتفاق السياسي»، معتبرًا أن ذلك يمثل «إضرارًا بالعملية السياسية» واستند الخطاب إلى المادتين 19 و21 من الاتفاق السياسي.

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وخلال جلسة مجلس النواب في 3 أغسطس الجاري، رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، على استفسار أحد النواب بشأن «مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة». وقال: «إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق». وأضاف: «مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته».

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