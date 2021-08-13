«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى المرج

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى المرج

نشرة الصيد المتوقعة على الساحل الليبي اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021.

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية من ظهر اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى المرج تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 2.75 على ساحل الخليج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا على ساحل سرت مع احتمال لسقوط خفيفة غدا.

- الرياح شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على ساحل الخمس، وبحرية على ساحل مصراتة وسرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة.