مبادرة سويسرية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 03:12 مساء
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ووزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري فينسينوة ماسيولي، 13 أغسطس 2021. (تويتر)

قدَّم وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري فينسينوة ماسيولي إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مشروع مبادرة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم، بين الكوني والمسؤول السويسري والوفد المرافق، وفق الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

وتقدم دول أوروبية مبادرات لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إذ كشفت وزارة الداخلية الإيطالية الأسبوع الماضي عن مشروعين لمنع تدفق المهاجرين من ليبيا يتعلقان بتوجيه دعم مالي للتنمية في فزان واستعجال تأمين الحدود الجنوبية الليبية، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ونظيرها الليبي خالد مازن. 

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